Соболенко и Азаренко допустили к Олимпиаде 6 13.06.2024, 20:13

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Об этом сообщил председатель Белорусской федерации.

Председатель Белорусской федерации ответил, выступят ли в Париже-2024 мастера большой ракетки из нашей страны.

Корреспондент «Смартпресс» обратился с вопросом к Сергею Рутенко, который руководит белорусским теннисом. Он подтвердил, что в Международной федерации тенниса не чинят препятствий к участию в олимпийском турнире представителей Беларуси.

«ITF с нами общается через НОК. Все те, кто проходит на Олимпиаду по рейтингу, туда допущены в одиночном разряде. То же самое касается Александры Саснович, которая в резервном списке, и парного разряда», – сказал Рутенко.

Напомним, согласно условиям отбора, нужно находиться в топ-56 рейтинга по состоянию на 12 июня. Арина Соболенко является третьей ракеткой мира, Виктория Азаренко – 19-й. Третий номер в Беларуси Александра Саснович занимает 98-е место.