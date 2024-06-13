Внутреннее ядро Земли замедлилось 2 13.06.2024, 20:22

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К чему это может привести.

Ученые из Университета Южной Калифорнии выяснили, что внутреннее ядро Земли замедляет свое движение по отношению к поверхности планеты. Новое исследование показывает, что это замедление началось примерно в 2010 году, сообщает Phys.org.

Движение внутреннего ядра Земли обсуждается в научном сообществе последние 20 лет. При этом, некоторые ученые считают, что оно движется быстрее, чем поверхность планеты.

«Когда я впервые увидел сейсмограммы, которые намекали на это изменение, я был озадачен. Но когда мы обнаружили еще два десятка наблюдений, свидетельствующих о той же закономерности, результат был неизбежен. Внутреннее ядро замедлилось впервые за многие десятилетия. Другие ученые недавно приводили доводы в пользу похожих и разных моделей, но наше последнее исследование дает наиболее убедительное решение», - заявил Джон Видейл, декан кафедры наук о Земле в Колледже литературы, искусств и наук Университета Южной Калифорнии.

Считается, что внутреннее ядро разворачивается и движется назад относительно поверхности планеты из-за того, что движется немного медленнее, а не быстрее, чем мантия Земли, впервые примерно за 40 лет. Если сравнить эту скорость со скоростью последних десятилетий, ядро замедляется.

Внутреннее ядро представляет собой твердую железо-никелевую сферу, окруженную жидким железо-никелевым внешним ядром. Размеры внутреннего ядра можно сравнить с Луной, оно находится на глубине около пяти тысяч километров под поверхностью планеты. Чтобы создать визуализацию движения внутреннего ядра, ученые используют сейсмические волны землетрясений.

В ходе нового исследования ученые использовали сейсмические волны 21 повторяющегося землетрясения вокруг Южных Сандвичевых островов, которые произошли в период с 1991 по 2023 год. Они также использовали данные двойных советских ядерных испытаний в период с 1971 по 1974 год, и повторных французских и американских испытаний, полученные из других исследований внутреннего ядра.

Видейл сказал, что замедление скорости внутреннего ядра было вызвано взбалтыванием окружающего его жидкого железного ядра, которое генерирует магнитное поле Земли, а также гравитационными силами из плотных областей вышележащей каменистой мантии.

Чем это обернется для поверхности Земли, можно только предполагать. По мнению Видейла, замедление вращения внутреннего ядра может изменить продолжительность дня на доли секунды.