В Беларуси все же покажут матчи Евро-2024 13.06.2024, 21:46

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Трансляция матча-открытия состоится уже завтра.

Телеканал «Столичное телевидение» сообщил, что стал официальным партнером УЕФА в трансляции чемпионата Европы по футболу. С 14 июня он начнет показы чемпионата вместе с каналом «РТР — Беларусь», пишет «Наша Нiва».

Трансляция матча-открытия состоится уже завтра, 14 июня, в 22:00 по белорусскому времени.

Все другие матчи обещают показать в прямом эфире.

Ранее Министерство информации «разрешило» показывать трансляции Евро-2024 без согласия правообладателей. Однако УЕФА заявил, что если в Беларуси будут по-пиратски показывать матчи чемпионата Европы по футболу, то организация полностью прекратит финансовую поддержку белорусских футбольных организаций.

В Минске не нашлось даже условно частных телекомпаний, в отличие от России, которые могли бы получить телевизионные права на показ футбольных поединков. И казалось, что никаких официальных показов чемпионата в Беларуси не будет.

Каким образом СТВ удалось изменить эту ситуацию, пока что информации нет.