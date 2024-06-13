Пентагон продлил соглашение с компанией Маска по использованию Starlink в Украине 1 13.06.2024, 21:54

Соглашение продлено на шесть месяцев и стоит дополнительно $14 млн.

Министерство обороны США продлило контракт с компанией SpaceX Илона Маска на предоставление интернет-услуг Starlink в Украине еще на шесть месяцев – до 30 ноября стоимостью 14,1 млн долларов. Контракт обеспечивает доступ к созвездию спутников Starlink, оборудованию и поддержке клиентов «на условиях, которые были обсуждены в ходе переговоров», отметила пресс-секретарь Командования космических систем Бонни Пойндекстер.

Продление контракта «является новым признаком того, что обе стороны преодолели спор по использованию терминалов в зоне конфликта», отметило агентство Bloomberg.

Ранее это соглашение вызвало беспокойство Илона Маска, который в 2022 году угрожал сократить финансовую поддержку Starlink в Украине, заявив, что его компания не может нести расходы до бесконечности. Он также заявил, что терминалы не предназначены для военного использования, и написал в твиттере в прошлом году: «Мы не разрешим эскалацию конфликта, которая может привести к Третьей мировой войне».

Позже Пентагон подписал с SpaceX контракт на сумму 23 миллиона долларов в 2023 году на оплату терминалов, и отношения постепенно улучшились. Начальная сумма контракта возросла до 26,4 миллиона долларов, и представители оборонного ведомства даже работают со SpaceX над тем, чтобы предотвратить несанкционированное использование терминалов Россией на поле боя.

Исполняющий обязанности помощника министра Пентагона по космической политике Джон Хилл заявил сенатору Элизабет Уоррен во время слушаний в прошлом месяце, что «SpaceX не только очень активно сотрудничает с правительством Соединенных Штатов и правительством Украины, но и активно помогает нам в выявлении и предоставлении информации» об усилиях россиян.