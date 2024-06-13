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СМИ: Словения тайно передала Украине партию оружия во время задержки пакета помощи от США

  • 13.06.2024, 22:12
  • 1,682
СМИ: Словения тайно передала Украине партию оружия во время задержки пакета помощи от США

Чем помогла Киеву Любляна.

Словения тайно отправила Украине военную помощь, когда в США долгое время не могли принять закон о помощи ВСУ на 60 миллиардов долларов, сообщает 24UR.

В материале говорится, что Словения отправила на нужды украинских военных 26 боевых бронированных машин-амфибий BOV, три боевых машины пехоты М80А и HMMWV, а также партию беспилотников.

Также были переданы зенитные пушки Zastava M55, винтовки, боеприпасы и каски.

Журналисты также указывают, что Словения предоставила Украине «огромный объем» военной, гуманитарной и финансовой помощи, а недавно страна присоединилась к чешской инициативе по закупке боеприпасов для ВСУ, выделив на это 1 миллионов евро.

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