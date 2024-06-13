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МОК отдал французам британскую медаль Олимпиады-1900

  • 13.06.2024, 22:20
МОК отдал французам британскую медаль Олимпиады-1900

Международный олимпийский комитет решил считать велогонщика Гильдебранда французом, несмотря на британское гражданство.

МОК пересмотрел результаты велогонки на 25 км на Играх в Париже в 1900 году и присудил завоеванное Ллойдом Гильдебрандом серебро Франции вместо Великобритании. Об этом сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс.

«Недавние исследования привели к выводу, что, несмотря на тот факт, что Гильдебранд был гражданином Великобритании, он родился и вырос во Франции и выступал за французский клуб до и после Игр в Париже 1900 года», — сказал Адамс.

Ллойд Гильдебранд (справа) (Фото: Wikimedia Commons)

Французы выиграли медальный зачет Игр-1990 — теперь на их счету 27 золотых, 39 серебряных и 37 бронзовых наград. У британцев 31 награда (15–7–9).

II Летние Игры в Париже проходили с 14 мая по 28 октября.

Ллойд в 1900 году также стал бронзовым призером чемпионата мира, который прошел в Париже.

В то время спортсмены попадали на Игры не через национальный комитет — они платили взнос и направляли оргкомитету номер лицензии, которую им выдавала федерация страны, в которой они регулярно соревновались.

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