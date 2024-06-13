закрыть
13 июня 2024, четверг, 22:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский о гарантиях безопасности от США: Предусматривают передачу эскадрилий c F-16

1
  • 13.06.2024, 22:25
Зеленский о гарантиях безопасности от США: Предусматривают передачу эскадрилий c F-16

Также Вашингтон обязуется передать Киеву дополнительные системы Patriot.

Двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины от США содержит пункты о передаче эскадрилий с истребителями F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

«Соглашение имеет хорошие положения по вооружению. Очень конкретно по системам Patriot, по поставкам боевых эскадрилий Украине. Я не ошибся, именно эскадрилий, которые включают F-16, но не ограничиваются ими», - подчеркнул глава украинского государства по итогам подписания соглашения по безопасности с США.

Стоит заметить, что в одну эскадрилью обычно входит 12 самолетов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко
Симулякры
Симулякры Ирина Халип