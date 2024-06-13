Беларусь ждет очередная девальвация? 13.06.2024, 22:39

Санкции против Мосбиржи отразятся не только на российском рубле, но и на белорусском.

С самого утра очереди в пунктах обмена валют в крупных городах России. Доллар и евро в обменниках продавали на 10, а то и 20 рублей дороже курса Центробанка.

Причина в том, что крупнейшая площадка по торговле валютой в России – Московская биржа – попала под санкции США, а впоследствии и Великобритании, поэтому вынуждена прекратить торги долларом и евро. Такая ситуация отразится на курсе не только российского рубля, отметила в эфире 6tv biełaruś экономист Алиса Рыжиченко.

«Изменение курса будет. Я считаю, что российский курс может измениться до 105–107 рублей. Это условно добавит там 10%. И то же произойдет и с белорусским рублем», – считает экономист Алиса Рыжиченко.

Сегодня же эксперты заметили необычную ситуацию с торговлей долларами на Белорусской валютно-фондовой бирже. За 40 минут с момента открытия там приобрели всего $100 тысяч. Одно из мнений по поводу такого малого объема торговли – что заявки на покупку валюты искусственно ограничивают. Но по итогам дневных торгов ситуация осталась в пределах нормы.

«Белорусский рубль зависит от российского. Но вряд ли вот эти изменения, эти ограничения, эти санкции, они серьезно так приведут к каким-то серьезным колебаниям. Таким, например, которые мы наблюдали, когда началась война в Украине», – отмечает Анастасия Лузгина, эксперт Центра экономических исследований BEROC.

По итогам сегодняшних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар и евро снова подорожали, но не критично.

«Девальвация присутствует. Она проходит. То есть это обесценивание валюты. Оно проходит постоянно. И вот мы сейчас, если посмотрим с начала года, белорусский рубль немного снизился и к корзине валют, и к доллару США, и к российскому рублю», – отмечает Анастасия Лузгина, эксперт Центра экономических исследований BEROC.

Белорусских рублей в экономике становится все больше, происходит это из-за роста зарплат и увеличения кредитования. Как отмечает ведущий программы «Атмо$фера» на «Белсате» Александр Кнырович, сейчас видны все факторы грядущей значительной девальвации: «Но эти рубли не обеспечены белорусскими товарами и услугами. Это должно было бы вызвать инфляцию, инфляцию значительно выше сегодняшней. Но ценам не дают отреагировать естественным образом. И поэтому падает прибыль предприятий, а импорт растет быстрее экспорта».

К тому же в мае золотовалютные резервы в Беларуси сократились на $30,1 млн. Евразийский банк развития отмечает, что произошло это из-за значительного превышения покупки валюты над ее продажей со стороны предприятий и банков.

«То, что сегодняшний рост и экономики, и доходов населения нездоровый и он должен закончиться девальвацией, можно утверждать однозначно. Ведь тормозить никто же не собирается, ради вот этих циферок в отчетах. Деньги в белорусских банках под 13% я все-таки не держал бы», – считает Кнырович.

За последние 20 лет белорусский рубль подешевел относительно доллара в 15 раз, то есть девальвация составила 1500%.