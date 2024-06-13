Байден о соглашении с Украиной: США будут давать оружие

Байден о соглашении с Украиной: США будут давать оружие1
- 13.06.2024, 22:55
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Вашингтон также будет поддерживать Киев экономически.
Соединенные Штаты Америки не будут отправлять войска в Украину, однако помогут оружием и экономической поддержкой.
Об этом рассказал президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию для СМИ.
Байден подчеркнул, что цель США — укрепить надежную защиту Украины и ее мощности сдерживания на долгую перспективу. Он сказал, что любой длительный мир для Украины должен быть подкреплен ее способностью защищать себя сейчас и сдерживать агрессию в будущем.
«США помогут обеспечить способность Украины делать и то и другое. Не путем отправки американских войск воевать в Украину, но предоставлением оружия и боеприпасов», - пояснил президент.
Президент США пояснил, что подписанное сегодня соглашение между США и Украиной предусматривает ряд обязательств перед Соединенными Штатами. В частности:
расширение обмена разведданных;
продолжением подготовки украинских военных на военных базах Европы и США;
усиление взаимодействия между вооруженными силами в соответствии со стандартами НАТО;
инвестиции в военно-промышленную базу;
развитие сотрудничества с партнерами Украины;
поддержка экономического и энергетического обновления, после масштабных ударов России по энергетической сети.