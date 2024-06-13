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Байден о соглашении с Украиной: США будут давать оружие

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  • 13.06.2024, 22:55
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Байден о соглашении с Украиной: США будут давать оружие
Джо Байден

Вашингтон также будет поддерживать Киев экономически.

Соединенные Штаты Америки не будут отправлять войска в Украину, однако помогут оружием и экономической поддержкой.

Об этом рассказал президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию для СМИ.

Байден подчеркнул, что цель США — укрепить надежную защиту Украины и ее мощности сдерживания на долгую перспективу. Он сказал, что любой длительный мир для Украины должен быть подкреплен ее способностью защищать себя сейчас и сдерживать агрессию в будущем.

«США помогут обеспечить способность Украины делать и то и другое. Не путем отправки американских войск воевать в Украину, но предоставлением оружия и боеприпасов», - пояснил президент.

Президент США пояснил, что подписанное сегодня соглашение между США и Украиной предусматривает ряд обязательств перед Соединенными Штатами. В частности:

расширение обмена разведданных;

продолжением подготовки украинских военных на военных базах Европы и США;

усиление взаимодействия между вооруженными силами в соответствии со стандартами НАТО;

инвестиции в военно-промышленную базу;

развитие сотрудничества с партнерами Украины;

поддержка экономического и энергетического обновления, после масштабных ударов России по энергетической сети.

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