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Белорус Левшунов стал лучшим защитником на Драфте НХЛ-2024

  • 13.06.2024, 23:34
Белорус Левшунов стал лучшим защитником на Драфте НХЛ-2024
Артем Левшунов

18-летний уроженец Жлобина может побить рекорд Салея по номеру пика на ярмарке талантов.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала свой топ-10 молодых талантов перед Драфтом-2024. Рейтинг был составлен на каждую из позиций, и лучшим защитником стал Артем Левшунов.

Журналисты и эксперты достаточно лестно отзываются о молодом белорусе. На сборе талантов перед Драфтом Артем стал одним из лучших по физической форме. Левшунов также подкупил скромностью, признавшись, что ездит до колледжа на велосипеде даже зимой.

Хоккеист переехал в США еще в возрасте 15 лет. Причем шанс реализовать «американскую мечту» он использует сполна, поступив по бюджетной программе в колледж при государственном университете Мичигана. Именно за студенческую команду Артем и выступает в лиге NCAA.

Отмечая игровые качества Артема, журналисты хвалят его атакующие действия. Будучи защитником, он часто подключается в нападение, отдает передачи и набирает очки.

Это видно и по его статистике нынешнего сезона, где за 38 матчей белорус набрал 35 (9+26) баллов по системе «гол+пас». Также радует показатель полезности «+27».

Сам Левшунов в интервью отмечал, что к нему проявляет повышенный интерес «Чикаго». У клуба есть право вторым выбирать игрока в первом раунде Драфта, что может стать новым белорусским рекордом.

В 1996 году легендарный защитник Руслан Салей был выбран «Анахаймом» под девятым номером. Также в первом раунде выбирали Константина Кольцова («Питтсбург», 1999, №18) и Андрея Костицына («Монреаль», 2003, №10).

Драфт НХЛ пройдет с 28 по 29 июня 2024 года в Парадайсе, штат Невада. В финальном преддрафтовом рейтинге Центрального скаутского бюро НХЛ Селебрини занимает первую строчку, белорус Артем Левшунов – второй.

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