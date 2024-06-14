Зеленский: Си Цзиньпин дал мне слово, что не будет поставлять оружие России 14.06.2024, 1:00

Об этом президент Украины заявил во время пресс-конференции с Байденом.

Лидер Китая Си Цзиньпин пообещал, что его страна не будет предоставлять России оружие для войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

«У меня был телефонный разговор с лидером Китая, тогда он сказал, что не будет давать оружие России. Если он уважаемый человек, то не будет этого делать, потому что дал мне слово», - подчеркнул Зеленский.

В свою очередь Байден подтвердил, что КНР не предоставляет свое оружие России. Но страна может предоставлять россиянам технологии, и это тоже помощь.