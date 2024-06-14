В Минске Volkswagen на скорости проезжал на красный и сбил велосипедиста 14.06.2024, 3:42

Велосипедист получил телесные повреждения.

На столичной Харьковской улице Volkswagen сбил велосипедиста. Подробности аварии рассказали в ГАИ.

ДТП произошло 13 июня около 18.10. 56-летний водитель Volkswagen ехал по Харьковской улице. При проезде регулируемого пешеходного перехода на красный сигнал светофора он сбил 20-летнего велосипедиста, который «начинал движение по пешеходному переходу на зеленый».

В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для обследования.