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В Минске Volkswagen на скорости проезжал на красный и сбил велосипедиста

  • 14.06.2024, 3:42
В Минске Volkswagen на скорости проезжал на красный и сбил велосипедиста

Велосипедист получил телесные повреждения.

На столичной Харьковской улице Volkswagen сбил велосипедиста. Подробности аварии рассказали в ГАИ.

ДТП произошло 13 июня около 18.10. 56-летний водитель Volkswagen ехал по Харьковской улице. При проезде регулируемого пешеходного перехода на красный сигнал светофора он сбил 20-летнего велосипедиста, который «начинал движение по пешеходному переходу на зеленый».

В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для обследования.

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