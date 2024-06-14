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СМИ: НАТО ограничила обмен разведданными с Венгрией

  • 14.06.2024, 4:59
СМИ: НАТО ограничила обмен разведданными с Венгрией

Детали.

НАТО ограничила обмен разведывательной информацией с Венгрией из-за беспокойства позицией властей страны относительно Альянса.

Об этом сообщает VSquare.

Как рассказал чиновник НАТО в Брюсселе, решение Альянса означает, что Венгрия получает меньше информации от своих союзников как на двустороннем уровне, так и через центральные каналы НАТО.

«Проблема состоит в том, что последствия ощущают все, поскольку члены Альянса обмениваются менее секретной разведывательной информацией через центральные каналы НАТО, зная, что Венгрия также находится среди получателей», - отметил он.

По словам чиновника, в связи с этими ограничениями в НАТО создали отдельные каналы передачи информации, к которым представители Венгрии не имеют доступа и даже не знают о них.

Как пояснил бывший работник одной из европейских разведок, главная проблема для НАТО - в политическом руководстве Венгрии.

«Даже если мы доверяем их старшим офицерам разведки, в конечном счете, если мы делимся с ними информацией, она может попасть в доклады, попадающие на стол Орбана», - рассказал он.

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