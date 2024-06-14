В Киеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги 14.06.2024, 7:46

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Причиной могла быть аэробаллистическая ракета «Кинжал».

В Киеве прогремел взрыв. Предположительно силы ПВО сбили скоростную цель в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

«В Киеве был слышен взрыв, вероятно, за пределами города», - говорится в сообщении.

Напомним, около 6:00 в Киеве на территории всей Украины была объявлена повторная воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31.

Позже в Воздушных силах сообщали о скоростной цели, которая двигалась в направлении Киевской области. Военные предположили, что это аэробаллистическая ракета «Кинжал».

Ночной обстрел Украины

Вечером 13 июня в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за запуска россиянами ударных беспилотников типа «Шахед».

Позже стало известно о взлете российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с авиабазы Оленья в Мурманской области.

Около 3:00 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за пуска крылатых ракет с вражеских бомбардировщиков.

Большинство ракет, а также дронов «Шахед», атаковали Староконстантинов Хмельницкой области.