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Байден достиг важной договоренности с пятью союзниками о поставках Patriot

  • 14.06.2024, 7:59
  • 2,924
Байден достиг важной договоренности с пятью союзниками о поставках Patriot

Подробности были озвучены на полях саммита G7 в Италии.

Президент США Джо Байден заручился поддержкой пяти стран на полях саммита G7 в Италии относительно поставок систем ПВО Patriot Украине.

Об этом американский лидер рассказал на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Все, что у нас есть из вооружений, и все, что необходимо Украине, будет предоставлено», - сказал глава Белого дома.

Президент США также сообщил, что американская сторона задержит поставки средств ПВО иностранным покупателям, пока не будут удовлетворены потребности Украины.

Зеленский, в свою очередь, подтвердил, что на саммите в Италии союзники обсудили возможность передачи Киеву пяти систем Patriot, работа в этом направлении ведется.

Украина срочно нуждается в семи таких комплексах для защиты украинских населенных пунктов, уточнил президент Украины.

По словам лидера Украины, подписанное с США соглашение о безопасности включает в себя хорошие положения относительно вооружений. В частности, в нем конкретно говорится о системах Patriot.

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