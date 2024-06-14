«Подарки полетели»: россияне сбросили на себя авиабомбу в Белгородской области 2 14.06.2024, 8:07

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Взрыв и пожар в окрестностях города Шебекино подтвердил губернатор.

В пригороде российского Шебекино в Белгородской области прогремел мощный взрыв, после которого возник большой пожар. Местные паблики предполагают, что на город сбросили авиабомбу из своих же самолетов.

«В Шебекино прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, на город упала российская авиабомба», — сообщил телеграм-канал «Пепел».

Жителей пригорода Шебекино попросили «до утра воздержаться от прогулок».

В то же время российский провоенный телеграм-канал «Ipr1» за несколько минут до взрывов написал: «Все хорошо. Подарки полетели».

«Не все хорошо. Есть чрезвычайная ситуация в Шебекино», — сообщил этот же российский паблик уже после взрывов на Белгородщине.

Телеграм-канал Astra обнародовал фото выбитых взрывной волной окон в городе, которое прислали местные жители.

«У жителей Шебекино взрывной волной вырвало оконные рамы из проемов и выбило стекла», — говорится в сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже после полуночи заявил, что на окраине города Шебекино произошел взрыв.

«Причины происшествия устанавливаются. По предварительной информации, пострадавших нет. Территория оцеплена, все оперативные службы работают на месте», — написал Гладков.

Он уточнил, что сейчас известно о повреждении 10 частных домовладений и одного автомобиля.