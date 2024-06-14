Директора «Коммунарки» арестовали, а потом освободили 8 14.06.2024, 8:18

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Сергей Анюховский

Ему помогли довольно комические обстоятельства.

По информации «Нашай Нівы», Сергей Анюховский несколько дней провел в СИЗО, но в итоге быстро вышел на свободу. Ему помогли довольно комические обстоятельства.

44-летний Сергей Анюховский работает директором Минской «Коммунарки» с 2021 года. Выходец из Дубровенского района, он делал карьеру в Витебской области, а потом был директором на «Красном пищевике» в Бобруйске. В 2019—2024 был членом «совета республики». Кстати, отец Анюховского раньше тоже был «сенатором».

«Коммунарка» в результате санкций оказалась в сложном положении — в страну стали тяжелее попадать основные какао-ингредиенты, необходимые для изготовления кондитерки, есть трудности и с проведением платежей.

«Из-за санкций и других явлений, связанных с глобальным мировым кризисом, многие крупные иностранные игроки в сегменте кондитерского производства свернули свои поставки в Беларусь», — жаловался сам Анюховский. Насчет кризиса — неправда, никакого «мирового кризиса» нет в природе, но не об этом речь.

Как стало известно «Нашай Ніве», из-за нюансов в оплате импортных товаров у финансовых органов Лукашенко возникли вопросы к директору, и его задержали. Как рассказал «Нашай Ніве» работник «Коммунарки», случилось это в апреле 2024 года.

По словам источника издания, Анюховского помещали в следственный изолятор, но накануне «всебелорусского народного собрания», делегатом которого он был назначен, освободили.

На «Коммунарке» уверены, что Анюховского спас статус делегата «ВНС». Именно этот аргумент пустили в ход просители-поручители, и руководство Следственного комитета пошло им навстречу. Держать делегата за решеткой во время собрания не решились.

Факт, что Анюховский до сих пор значится руководителем гиганта производства сладостей.