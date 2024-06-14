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Politico: Лукашенко тайно поставлял оружие Азербайджану в конфликте с Арменией

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  • 14.06.2024, 8:36
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Politico: Лукашенко тайно поставлял оружие Азербайджану в конфликте с Арменией
Фото: Official website of President of Azerbaijan Republic

В распоряжение издания попали документальные подтверждения.

Беларусь поставляла современное оружие Азербайджану в его конфликте с Арменией, несмотря на то, что обе страны — Армения и Беларусь — входят в ОДКБ и формально являются союзниками.

В распоряжение издания Politico попали документы, подтверждающие факты поставок оружия.

«Решение Беларуси — верного союзника России — о поставках современной военной техники Азербайджану в период с 2018 по 2022 год, дающее ему преимущество в череде войн с ее давним соперником, будет расценено Арменией как горькое предательство», — пишет издание.

Секретные документы, попавшие в распоряжение Politico, доказывают, что Беларусь активно помогала вооруженным силам Азербайджана в период с 2018 по 2022 год, когда напряженность в отношениях с Арменией достигла пика.

Предлагаемые услуги включали «модернизацию устаревшего артиллерийского оборудования и поставку нового оборудования, используемого для радиоэлектронной борьбы и систем беспилотных летательных аппаратов».

«Документы включают письма белорусского государственного агентства по экспорту вооружений своим военно-промышленным фирмам, касающиеся заказов новейшего артиллерийского прицельного оборудования для Азербайджана, а также переписку между двумя государствами, в которой стороны договариваются о закупке мобильных боевых станций для борьбы с беспилотниками Groza-S для вооруженных сил Азербайджана», — пишет Politico.

Издание считает, что выход Армении из ОДКБ является «драматическим поворотом, который ослабит авторитет президента России Владимира Путина в отношениях с бывшими советскими республиками».

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