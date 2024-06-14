Медведев доносит через Симоньян 2 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

14.06.2024, 8:43

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На Западе такое и не снилось.

На новые американские санкции ожидаемо отозвался жестокий мститель западным странам Дмитрий Медведев:

«Надо каждый день пытаться нанести максимальный вред тем странам, которые ввели против нашей страны и всех наших граждан эти ограничения. Вред во всем, в чем можно навредить. Вред их экономикам, их институтам и их правителям. Вред благополучию их граждан. Их уверенности в завтрашнем дне. Для этого надо и дальше искать критические уязвимости их экономик и бить по ним во всех сферах. Причинять ущерб во всех местах, парализуя работу их компаний и государственных учреждений».

В общем, России, разумеется, есть, чем ответить, чтобы «государственные учреждения» западных стран застыли в изумлении и прекратили работу. Начнем удары по «щупальцам спрута» - ФБР и ЦРУ. Им такое, что есть «у нас» и не снилось.

Вот сегодняшние новости.

Заголовок статьи бьет дубиной: «Полковник Следственного комитета с орденом Путина украл сотни миллионов рублей из вещдоков и ударился в бега». Некто полковник Избенко похитил из спецхранилища СК сотни миллионов рублей и на «эти деньги он приобретал автомобили и недвижимость, которые оформлял на свою гражданскую супругу, тестя и других родственников». Поправим газету – у Избенко от Путина не орден, а медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Что, следователи ФБР и сотрудники ЦРУ? Вы так умеете? Со своими медалями и орденами? Выкусите от Медведева.

Вот еще один мощный удар по западным учреждениям. В суд поступило дело двух следователей СК – Тамбиева и Ляховенко. Им вменяют рекордную в истории России взятку – 7,3 млрд. руб. При этом гендерное равенство соблюдено – Тамбиев мужчина, Ляховенко – женщина.

Как вы помните, в новостных тылах рычат, готовые выйти на информационную передовую самосвалы с деньгами полковника Захарченко (МВД) и полковника Черкалина (ФСБ).

Если реализовать подход Медведева и доносить в западные страны с помощью хотя бы Симоньян новости о едва ли не ежедневных арестах российских чиновников разного уровня и в разных ведомств (включая Минобороны) за взятки, то все западные страны застынут в изумлении. Жизнь в американских и европейских городах остановится, план Медведева реализуется.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»