закрыть
14 июня 2024, пятница, 9:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Блогер показал «секретную» столовую в центре Минска, о которой «знают единицы»

5
  • 14.06.2024, 8:56
  • 6,448
Блогер показал «секретную» столовую в центре Минска, о которой «знают единицы»

Больше всего удивили цены.

TikTok-блогер @mikolaby, который делает обзоры на еду и заведения, снял на видео поход в «секретную» столовую на Немиге в Минске, о которой «вы точно не знали». Найти заведение непросто, а за поднос еды «как дома» парень отдал менее 17 рублей. Часть комментаторов сочли, что это «дороговато», но согласия среди них нет.

@mikolaby Секретная столовая🔥 Как вам цена❓ Кто был тут?😅 #столовая #еданакамеру #столовка #завтрак #минск ♬ оригинальный звук - Микола

Маршрут к «секретной» столовой и в самом деле выглядит как «потайная тропа»: похоже, у нее нет названия и даже указателей, облегчающих поиски.

— Чтобы туда попасть, нужно спуститься под лестницу, зайти в кафе «Встретимся на Немиге», пройти мимо самого кафе по коридору — и вы на месте, — объяснил блогер.

Он отметил, что «внутри очень даже уютно», а «вся еда на вкус — как дома: очень вкусно». Парень заказал солянку из мяса («внутри только колбаса, но бульон очень вкусный»), «просто отличную» свинину с черносливом, сыром и картофельным пюре, заливное («мне понравилось») и «свежий» салат.

— Только ромовая баба мне, к сожалению, не понравилась, — добавил автор ролика.

Стоимость каждого блюда по отдельности он не назвал, а за весь поднос отдал 16,62 рубля.

Судя по всему, наличие этой столовой в центре Минска и впрямь оказалось сюрпризом для пользователей: многие признались, что впервые о ней слышат, и поинтересовались, как же ее находят едоки.

— Лично я ни одного указателя не видел. Возможно, и есть, но я не видел. Как мне говорили работники торгового дома [«На Немиге»], о столовой знают единицы, — ответил блогер. По его мнению, заведение и «выживает» за счет сотрудников ближайших магазинов, которые ходят туда обедать.

Сразу несколько человек высказали мнение, что почти 17 рублей за обед — это «дороговато для столовки». Кто-то отметил, что «в заводской было бы пять рублей». Другие пользователи написали, что готовы отдать за столовскую еду, например, восемь, десять или 12 рублей, но не больше.

Есть и те, кто считает, что «16 рублей за такой набор для столовки — норм», а в обычных кафе «одно мясо будет рублей восемь, не меньше».

«Сколько людям столовые ни показывай, везде им будет дорого, и знать они будут, где лучше и дешевле», — резюмировала одна пользовательница.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип
Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко