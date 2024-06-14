Блогер показал «секретную» столовую в центре Минска, о которой «знают единицы» 5 14.06.2024, 8:56

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Больше всего удивили цены.

TikTok-блогер @mikolaby, который делает обзоры на еду и заведения, снял на видео поход в «секретную» столовую на Немиге в Минске, о которой «вы точно не знали». Найти заведение непросто, а за поднос еды «как дома» парень отдал менее 17 рублей. Часть комментаторов сочли, что это «дороговато», но согласия среди них нет.

Маршрут к «секретной» столовой и в самом деле выглядит как «потайная тропа»: похоже, у нее нет названия и даже указателей, облегчающих поиски.

— Чтобы туда попасть, нужно спуститься под лестницу, зайти в кафе «Встретимся на Немиге», пройти мимо самого кафе по коридору — и вы на месте, — объяснил блогер.

Он отметил, что «внутри очень даже уютно», а «вся еда на вкус — как дома: очень вкусно». Парень заказал солянку из мяса («внутри только колбаса, но бульон очень вкусный»), «просто отличную» свинину с черносливом, сыром и картофельным пюре, заливное («мне понравилось») и «свежий» салат.

— Только ромовая баба мне, к сожалению, не понравилась, — добавил автор ролика.

Стоимость каждого блюда по отдельности он не назвал, а за весь поднос отдал 16,62 рубля.

Судя по всему, наличие этой столовой в центре Минска и впрямь оказалось сюрпризом для пользователей: многие признались, что впервые о ней слышат, и поинтересовались, как же ее находят едоки.

— Лично я ни одного указателя не видел. Возможно, и есть, но я не видел. Как мне говорили работники торгового дома [«На Немиге»], о столовой знают единицы, — ответил блогер. По его мнению, заведение и «выживает» за счет сотрудников ближайших магазинов, которые ходят туда обедать.

Сразу несколько человек высказали мнение, что почти 17 рублей за обед — это «дороговато для столовки». Кто-то отметил, что «в заводской было бы пять рублей». Другие пользователи написали, что готовы отдать за столовскую еду, например, восемь, десять или 12 рублей, но не больше.

Есть и те, кто считает, что «16 рублей за такой набор для столовки — норм», а в обычных кафе «одно мясо будет рублей восемь, не меньше».

«Сколько людям столовые ни показывай, везде им будет дорого, и знать они будут, где лучше и дешевле», — резюмировала одна пользовательница.