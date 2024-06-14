«Хочу отдыхать 31 день — это возможно?» 1 14.06.2024, 9:14

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Интересные ситуации с отпуском, которые могут появиться у любого белоруса.

С 1 января вступили в действие важные новшества в отношении отпуска, но фактически большинство работников столкнутся с ними только сейчас, потому что многие привыкли ходить в отпуск именно летом.

Сайт onliner.by разобрал вопросы от белорусов и рассказал что надо знать про выплату отпускных.

Хочу отдыхать 31 день — это возможно?

У каждого работника есть минимальное количество дней для отдыха, которые должен предоставить работодатель. Как объясняет юрист по трудовому и бизнес-праву Светлана Семенихина, основной отпуск составляет 24 календарных дня — это минимум, который не зависит от того, работает сотрудник по контракту или договору на неопределенный срок, 24 дня без работы в любом случае гарантированы.

Кроме того, работодатель может давать дополнительные дни отдыха при определенных условиях. Например, у работающих по контракту есть право на поощрительный отпуск от 1 до 5 календарных дней (чаще всего за это добавляют 1 день).

Дополнительные дни могут дать за ненормированный рабочий день, стаж работы, вредные и опасные условия труда. То есть стандартный отпуск — это обычно 24—25 дней. Если же наниматель добавил дополнительные дни по какой-то из причин выше, тогда работник вполне может уйти в отпуск и на 30 дней.

Однако некоторые сотрудники могут вполне законно отдыхать дольше. Для несовершеннолетних, инвалидов основной отпуск составляет 30 дней, учителя и медработники тоже ходят в удлиненный отпуск, что связано с особенностями их работы.

Единственная категория работников, которой не положены 24 дня отпуска, — это родители, которые обязаны возмещать государству расходы на содержание их детей. Им положено только 7 календарных дней.

При этом можно растянуть отдых и не приходить на работу даже больше 31 дня — но только если наниматель не против. Для этого в дополнение к трудовому отпуску (или отдельно от него) можно взять несколько дней без сохранения зарплаты. Возможность использовать отпуск без сохранения зарплаты предусмотрена в статье 190 Трудового кодекса.

Такой отпуск по семейным обстоятельствам может составлять до 30 календарных дней (или больше, если это предусмотрено в компании на локальном уровне), но максимум — 3 месяца.

— Работник вправе рассчитывать на отпуск по семейным обстоятельствам, но предоставляется он по усмотрению нанимателя. Если он посчитает, что долгое отсутствие сотрудника негативно скажется на работе отдела или компании, то может отказать, — поясняет Светлана Семенихина.

Исключение распространяется на тех, кто указан в статье 189 ТК, — им наниматель должен предоставить до 14 дней за свой счет. Например, нельзя отказать мамам, у которых два и более ребенка до 14 лет или ребенок-инвалид до 18 лет.

Еще один важный нюанс насчет количества дней отпуска: госпраздники и праздничные дни в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются.

Это значит, если сотрудник хочет уйти в отпуск с 1 июля на 14 дней, то в заявлении он должен указать даты с 1 по 15 июля, и такие же даты отражает наниматель в приказе. Работник будет отдыхать 15 дней, потому что 3 июля учитываться не будет, но будет считаться, что использовано 14 дней отпуска.

Можно ли взять отпуск с выходного дня?

— С одной стороны, в законодательстве нет четкого регулирования в этом вопросе, с другой — прямого запрета тоже не установлено. Так что если и работник, и наниматель согласны на такой вариант, то в отпуск с выходного дня пойти можно, — говорит Светлана Семенихина.

Если же работник хочет в отпуск с буднего дня, а наниматель по своим причинам вынуждает его пойти с выходного, то это неправильно.

— В таком одностороннем порядке, по принуждению нанимателя отправлять в отпуск с выходного дня нельзя. Должно быть согласие и работника, и нанимателя.

А вот если работнику по своим причинам выгодно идти с выходного и наниматель не против, это можно сделать.

Урезали отдых из-за удаленки. Наниматель прав?

— Тот факт, что сотрудник перешел на дистанционную работу, вовсе не означает, что у него снизилась интенсивность труда. Дистанционный труд предполагает смену локации, но никак не уменьшение объема работы. Поэтому руководствоваться таким обоснованием, я бы сказала, нелогично, — говорит юрист.

В то же время наниматель действительно может уменьшить количество дней отпуска, которые положены сотруднику.

В таком случае это изменение существенных условий труда. Согласно статье 32 ТК, нужно соблюсти следующие условия: 1) предупредить сотрудника в письменной форме не менее чем за месяц; 2) обосновать это конкретными причинами: экономическими, организационными, производственными.

— Помним, что минимальное количество дней отпуска по трудовому договору на неопределенный срок — 24, для работников на контракте — 25. Даже если когда-то наниматель установил большой дополнительный отпуск, нельзя исключать, что спустя какое-то время его могут отменить.

Например, если устраиваться на условиях ненормированного рабочего дня, то в контракте будет прописано несколько дней отпуска за работу в таком режиме. Отменить их можно, только если наниматель изменит режим работы. То есть нет ненормированного рабочего дня — следовательно, нет дополнительных дней отпуска. Выходит, что отпуск уменьшится.

Деньги вместо отпуска — так можно?

Есть три классические ситуации, когда это возможно.

Первая: сотрудник увольняется, а у него накопился отпуск. В этом случае, даже если это неиспользованный отпуск за несколько лет, он не сгорает, а значит, все дни должны быть компенсированы при увольнении.

При этом не имеет значения, это увольнение по соглашению сторон или из-за прогула, хищения имущества нанимателя, появления на работе в нетрезвом виде. В любом случае неиспользованные дни должны быть компенсированы.

Вторая: отзыв из отпуска, если возникла такая необходимость и сотрудник согласен. Тогда неиспользованную часть могут компенсировать в денежной форме.

При этом в любом случае сотрудник в текущем рабочем году должен отгулять не меньше 14 календарных дней.

Третья: если сотрудник отработал полный год для предоставления отпуска, он вправе использовать 21 календарный день, а все, что больше, может попросить компенсировать в денежной форме (но необходимо согласие нанимателя).

В чем тут основное отличие от предыдущего пункта: отзыв из отпуска может случиться в любой момент, не важно, сколько сотрудник наработал себе на отпуск. А чтобы просить компенсацию после отдыха продолжительностью 21 день, нужно наработать на весь отпуск. То есть если вы устроились на работу 8 января, то вопрос о компенсации сможете поднять только в декабре, отгуляв положенный 21 день.

А что делать, если уже есть заявление на увольнение?

В таком случае может быть два варианта: отпуск перед увольнением или денежная компенсация.

Иногда работнику могут не дать отпуск: предположим, по графику он должен отдыхать в сентябре, но увольняется в июле и хочет перенести оставшиеся дни на июнь.

— Тут у нанимателя есть право выбора: согласиться на отпуск с последующим увольнением или не отпустить и мотивировать тем, что сотрудник должен все-таки отработать, — поясняет Светлана Семенихина.

Вот какой выход может быть из этой ситуации: если видите, что отпуск по графику позже увольнения, можете попросить перенести отдых пораньше. Увы, но наниматель может отказать (и при этом он ничего не нарушит). Но в любом случае эти дни отпуска не сгорят, за них вы получите компенсацию, когда будете увольняться.

Можно отдыхать только летом?

О датах нужно договариваться с нанимателем. В компаниях составляется график отпусков на год, поэтому запланировать месяцы, в которые вы хотите отдыхать, нужно заранее.

Но есть сотрудники, которые могут брать отпуск в удобное для них время (в том числе летом). Такое приоритетное право есть у мам двоих и более детей до 14 лет, родителей детей-инвалидов до 18 лет, несовершеннолетних, доноров крови, ликвидаторов последствий на ЧАЭС и некоторых других работников (полный список есть в статье 168 ТК). Ключевой момент в том, что они могут отдыхать летом, если это заранее запланировано в графике отпусков.

К отпуску не дали никаких допвыплат — законно?

Трудовой кодекс не устанавливает такой обязательной гарантии, как материальная помощь к отпуску. Поэтому логично, что кто-то ее предлагает, а где-то таких бонусов не предусмотрено. Но если компания предусмотрела выплаты на локальном уровне, то это будет хорошей новостью для работников.

— То есть матпомощь выплачивается по усмотрению нанимателя. Если он пропишет в коллективном договоре или в положении об оплате труда выплаты к отпуску, тогда работник может на них претендовать. Некоторые компании предлагают достаточно объемный социальный пакет, дополнительные гарантии и выплаты, помимо тех, которые предусмотрены законодательством.

Как пойти в отпуск, если еще не отработал 6 месяцев?

Сразу обозначим, что просто договориться на работе не получится: по закону на новом месте надо пробыть минимум 6 месяцев и только после этого идти в отпуск.

Раньше этого дедлайна могут начать отдыхать работники с большими отпусками, например больше 30 дней. Они могут взять часть отпуска пропорционально отработанной части. Поясним, как это работает на практике.

— Берем дни отпуска, делим на 12 и получаем количество дней отпуска, которое приходится на один календарный месяц, а дальше умножаем на количество полных отработанных месяцев, — объясняет Светлана Семенихина. — Если получилось 14 дней или больше, можно уйти в отпуск.

Например, у вас отпуск 34 дня, но вы отработали 5 месяцев. 34 / 12 × 5 = 14,1 дня. Это правило актуально, если у сотрудника продолжительный отпуск, свыше 30 календарный дней — например, для медиков или работников компании, в которой предусмотрено много дней дополнительного отпуска.

Если брать стандартную продолжительность (24 или 25 календарных дня), то, к сожалению, сходить в отпуск пораньше не получится.

Есть исключения, когда наниматель должен дать отпуск раньше, чем сотрудник отработал 6 месяцев:

женщинам перед отпуском по беременности и родам или после него;

несовершеннолетним;

принятым на работу в порядке перевода;

совместителям, если у них в это время отпуск по основному месту работы;

родителям, у которых двое и больше детей до 14 лет или ребенок-инвалид до 18 лет;

в других случаях, предусмотренных коллективным договором, соглашением или трудовым договором (весь список приведен в части 2 статьи 166 ТК).

Отзывают из отпуска за границей — так можно?

Основные правила для отзыва из отпуска: должны быть обоснованные уважительные причины и согласие работника.

Если сотрудник в отпуске остался дома и есть возможность выйти раньше, то он может это сделать. Если находитесь за границей и нет желания возвращаться раньше, вы вправе отказать (но можно найти консенсус и вернуться, это не запрещается).

Коротко резюмируем: не важно, где находится сотрудник в отпуске, он может отказаться выходить на работу раньше, даже если отдыхает дома.

А что насчет отпускных?

Отпускные считаются исходя из средней зарплаты за 12 месяцев, которые предшествуют месяцу начала отпуска. Вы можете примерно рассчитать свои отпускные, но точную сумму до копейки будет знать бухгалтер, потому что нужно учитывать многие нюансы: отработано ли полностью рабочее время в месяцах, были вы на больничном или нет, повышался ли оклад, из каких выплат состоит заработная плата и так далее.

Если вас интересует, как сходить в отпуск и получить побольше, то выгодными месяцами для отпуска в 2024 году будут июль, август и октябрь. При этом октябрь можно считать самым выгодным.

Как это получается: чем больше рабочих дней в месяце, тем дешевле рабочий день/час для сотрудника. А если рабочий день дешевый, то в это время выгоднее будет отдохнуть и получить больше выплат.