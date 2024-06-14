В Минобороны РФ запаниковали из-за массированной атаки дронов на пять областей 14.06.2024, 9:19

3,700

Сообщается о налете почти 90 беспилотников.

Этой ночью в ряде областей Российской Федерации, а также во временно оккупированном украинском Крыму, работали силы и средства противовоздушной обороны из-за якобы масштабной атаки с применением беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве страны-агрессора утверждают, что в ночь на 14 июня была «прекращена попытка» осуществить атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ и оккупированного Крыма.

Традиционно российская сторона обвиняет Украину в таком налете дронов.

При этом в российском министерстве заявляют, что средствами ПВО были «перехвачены и уничтожены» 87 беспилотников, и львиная часть из них – в Ростовской области.

Так, согласно отчету Минобороны РФ, при отражении воздушной атаки якобы было ликвидировано:

70 дронов – в Ростовской области,

2 БПЛА – в Белгородской области,

2 дрона – в Волгоградской области,

6 беспилотников – в Воронежской области,

6 БПЛА в Курской области,

1 – над временно оккупированным Крымом.