В Минобороны РФ запаниковали из-за массированной атаки дронов на пять областей
- 14.06.2024, 9:19
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Сообщается о налете почти 90 беспилотников.
Этой ночью в ряде областей Российской Федерации, а также во временно оккупированном украинском Крыму, работали силы и средства противовоздушной обороны из-за якобы масштабной атаки с применением беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве страны-агрессора утверждают, что в ночь на 14 июня была «прекращена попытка» осуществить атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ и оккупированного Крыма.
Традиционно российская сторона обвиняет Украину в таком налете дронов.
При этом в российском министерстве заявляют, что средствами ПВО были «перехвачены и уничтожены» 87 беспилотников, и львиная часть из них – в Ростовской области.
Так, согласно отчету Минобороны РФ, при отражении воздушной атаки якобы было ликвидировано:
70 дронов – в Ростовской области,
2 БПЛА – в Белгородской области,
2 дрона – в Волгоградской области,
6 беспилотников – в Воронежской области,
6 БПЛА в Курской области,
1 – над временно оккупированным Крымом.