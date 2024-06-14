Samsung выпустила кроссовки, позволяющие управлять смартфоном с помощью танцевальных движений 1 14.06.2024, 9:29

Диковинку показали на видео.

Samsung и дизайнер обуви Роэль ван Хофф разработали кроссовки Shortcut Sneaker. Они имеют датчики движения, которые позволяют пользователям управлять смартфоном с помощью танца.

Shortcut Sneaker вдохновлены продукцией Samsung Galaxy: обувь содержит материалы, которые напоминают метеориты и сверхновые звезды своей текстурой и цветом. Однако вид — не основная их фишка. В подошве кроссовок есть датчики движения, которые непрерывно отслеживают положение друг относительно друга. Гаджеты распознают эти движения, что позволяет пользователю выполнять определенные движения и таким образом управлять смартфоном.

«Концепция проста: сделайте определенное движение в кроссовках, и ваш телефон Samsung отреагирует. Различные движения соответствуют действиям на вашем телефоне. Например, вы можете звонить по телефону или воспроизводить музыку с помощью лунной походки», — объясняют в Samsung.

Эти кроссовки не предназначены для массового производства. Сейчас Samsung изготовила только шесть пар. Приобрести их также не получится: обувь разыграют среди участников программы Samsung Members.