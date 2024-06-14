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ВСУ пошли в контратаку и отбросили россиян в Харьковской области

  • 14.06.2024, 9:45
  • 1,330
ВСУ пошли в контратаку и отбросили россиян в Харьковской области

На карте показали, как изменилась ситуация на этом участке фронта.

Вооруженные силы Украины восстановили утраченные позиции на севере Харьковской области. В частности, бойцы контратаковали в районе Глубокого. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете.

«Украинские войска недавно восстановили утраченные позиции к северу от Харькова во время продолжения наступательных операций России», — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 13 июня, Силы обороны проводят контратаку и деоккупируют позиции вдоль бурелома вблизи Глубокого. По словам российского военкора, украинские контратаки усложняют ситуацию для оккупантов в этом районе.

Российские источники также сообщили об украинских контратаках в Волчанске и его окрестностях, однако заявляли, что ВС РФ якобы продвинулись до 1,8 километра вглубь и на 4,5 километра в ширину на севере от населенного пункта и имеют успех в районе самого Волчанска.

Кроме этого, российские и украинские источники считают, что оккупанты ввели резервы на северной оси Харьковщины, однако их количество неизвестно. Более того, по данным российского источника, подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты (РФ) действуют возле Волчанска, однако в начале июня ISW зафиксировали, что эта бригада вела бои в районе Марьинки на Донбассе.

«Если это правда, то появление подразделений 155-й ОМСБр в районе Волчанска может свидетельствовать о передислокации с Донецкого направления на Харьковское с целью усиления российской группировки», — рассказали аналитики.

Представитель ОТУВ «Харьков» Юрий Повх отметил, что ВС РФ пытаются строить укрепления вокруг своих позиций на севере Харьковщины. Также в Генштабе ВСУ сообщили, что противник совершил неудачные наземные атаки возле Глубокого, Волчанска и Тихого в течение 12-13 июня.

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