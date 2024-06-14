Доллар вышел на свободную охоту за душами россиян Александр Невзоров

14.06.2024, 9:53

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Александр Невзоров

Декорации «стабильности» рухнули.

Американцы, конечно, те еще шуткари и затейники.

Нет, чтобы устроить «вознесение» доллара днем раньше или позже.

Но они, для понятности, избрали для своего жестокого трюка именно 13 июня, день православного Вознесения.

Так или иначе, все произошло. «Он улетел, но не обещал вернуться».

За долларом, как стая ангелов за Христом, вознесутся и цены. Но будет это «из всех бед наипаче малой».

Остаток дней россиянам придется провести в очередях к валютникам, припадая к окошечкам их, как к источникам живоносным.

Растарахтелись экономисты. Они возрадовались и бросились заживо душить публику «волатильностями», «рецессиями» и прочей мурой.

На самом же деле все очень просто.

Доллар в России более не во власти «центробанка РФ». Доллар вышел на свободную охоту за душами россиян; за их накоплениями, планами, бюджетами, производствами и мечтами.

Декорации стабильности, которые долго (и в муках) строил Цетробанк - рухнули. По идее и сам Центробанк можно упразднять.

Ведь его единственной и важнейшей ролью было «укрощение доллара» на территориях РФ.

Сейчас должен постепенно, но неумолимо начаться тот самый «трагический сценарий».

Александр Невзоров, «Телеграм»