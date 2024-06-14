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«Наглость невероятная»

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  • 14.06.2024, 10:13
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«Наглость невероятная»

Автобус из Польши в Беларусь опоздал на несколько часов, можно ли вернуть деньги за билет?

Из-за длинных очередей на границе автобусы из Польши и Литвы в Беларусь и обратно часто идут не по графику. Можно ли вернуть деньги за билет, если поездка сорвалась из-за опоздания?

MOST собрал истории белорусов, которые пытались это сделать, и задал вопросы билетному агрегатору.

«Наглость невероятная»

Родственница Екатерины приобрела билет до Минска на сайте Intercars. По расписанию автобус должен был отправиться в 8:45 утра, но спустя час его на вокзале не было.

— Родственница ждала час. Кому-то пришли уведомления, что автобус задерживается. Нашей родственнице ничего не приходило, — описала ситуацию Екатерина в фейсбук-группе «Беларусы ў Варшаве».

Женщина спешила в Беларусь, поэтому приобрела билет на ближайший доступный рейс и отправилась на родину. Уведомление, что автобус задерживается и рейс перенесён на вечер, белoруска получила только спустя пять часов.

Вернувшись в Минск, она написала заявление о возврате средств за неиспользованный билет и отправила его по e-mail.

— Получила отказ. Оказывается, она должна была подать заявление до рассылки… Это, конечно, наглость невероятная. На мой взгляд, очень спорная конструкция у них выходит, — пишет Екатерина.

«Задержки на границе — не тот случай, когда за билет возвращают деньги»

Год назад Александра попала в такую же ситуацию. Автобус, следовавший по маршруту Вильнюс — Минск, приехал с большим опозданием.

— Никакой рассылки не было. Мы с мамой прождали несколько часов на вокзале. Я поставила печать в кассе на билет Intercars, что автобус не приехал. Отправила в главный офис, чтобы вернули деньги. Пришёл ответ, что задержки на границе — не тот случай, когда за билет возвращают деньги, — рассказала белoруска.

За форс-мажоры деньги не вернут

На сайте Intercars размещена информация о компенсации стоимости проезда. В пункте 11.3 указано, что заявление на возмещение денежных средств оформляется письменно по месту приобретения билета.

В пункте 11.14 написано, что в случае длительного простоя автобуса на границе или в подобных случаях возмещение не осуществляется. Не возвращают деньги и в случаях, когда автобус задержался из-за форс-мажора, то есть обстоятельств, на которые компании-перевозчики повлиять не могут.

«Всё на усмотрение перевозчика»

Журналистка обратилась в компанию Intercars как пассажирка, которой отказали в возврате денег за билет на опоздавший автобус. Оператор компании сообщил, что заполнять заявление на денежную компенсацию надо всё-таки после получения рассылки, где говорится об опоздании.

Интересуемся, что делать, если заявление заполнили после, но в компенсации всё равно отказали.

— Это всё на усмотрение перевозчика, — ответил менеджер.

На уточняющий вопрос, является ли Intercars перевозчиком, получаем ответ, что это агентство продажи билетов.

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