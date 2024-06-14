В России взорвались боеприпасы системы «Солнцепек» 4 14.06.2024, 10:15

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Есть погибшие военные РФ.

В Шебекино Белгородской области РФ 13 июня взорвались боеприпасы тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». В результате этого трое российских военнослужащих погибли, сообщает ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах региона.

«Накануне вечером, 13 июня, в Шебекино Белгородской области прозвучал мощный взрыв, местные СМИ писали, что на город могла упасть российская бомба. Позднее губернатор написал, что «на окраине города Шебекино произошел взрыв. Причины происшествия устанавливаются». По его данным, никто не пострадал, известно о повреждении 10 частных домовладений и одного автомобиля», - говорится в сообщении.

В то же время источники сообщили, что в пригороде Шебекино взорвались боеприпасы российской тяжелой огнеметной системы «Солнцепек»:

«В результате взрыва погибли по меньшей мере трое российских военнослужащих. Причины взрыва неизвестны, но, по предварительным данным, он был «самопроизвольным».