Сокровища Европы: в сердце древнего вулкана найдено огромное месторождение редких элементов 14.06.2024, 10:28

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Фото: Rare Earths Norway | 580 миллионов лет назад комплекс Фен-карбонатитового комплекса представлял собой трубку действующего вулкана

Ученые исследуют дно Тихого океана.

В последнее время ученые находят все больше столь желаемых месторождений лития и других редкоземельных элементов, а также рассматривают в качестве альтернативы глубоководную добычу полезных ископаемых — крупнейший источник аккумуляторных металлов найден на глубине около 4000 метров на дне Тихого океана, пишет Live Science (перевод - «Фокус»).

В новом исследовании ученые обнаружили в сердце древнего норвежского вулкана огромное месторождение редкоземельных минералов. Предполагается, что карбонатитовый комплекс Фен может стать для Европы «ключом к безопасной цепочке поставок» редкоземельных элементов.

По данным горнодобывающей компании Rare Earths, месторождение может содержать около 8,8 мегатонны оксидов редкоземельных элементов, причем около 1,5 из них, как ожидается, составят редкоземельные магниты, необходимые для производства ветряных турбин и электромобилей. Представители компании теперь заявляют, что эти ресурсы могут стать ценным месторождением для всей Европы.

Месторождение известно как карбонатитовый комплекс Фен и расположено к юго-западу от Осло. Исследователи считают, что около 580 миллионов назад это место представляло собой трубку действующего вулкана. Однако верхняя часть давно потухшего вулкана подверглась эрозии, обнажив заполненную магмой трубу диаметром около 2 километров.

В результате магма затвердела и теперь представляет собой горную породу, наполненную минералами, представляющими собой определенные формы молекул карбоната. В результате теперь, некогда расплавленная магма представляет собой экономически важные элементы, например неодим и празеодим — металлические элементы, используемые для изготовления магнитов, а также авиационных двигателях.

Исследователи уделили основное внимание верхней части застывшей породы, расположенной на глубине до 468 метров. В то же время отмечается, что наибольшее количество залежей, вероятно, находятся на глубине до 1000 метров.

Отметим, что горнодобывающая компания планирует продолжить разведочное бурение, а также построит у месторождения опытную установку по переработке руды в чистые редкоземельные элементы. Данные Оксфордского института энергетических исследований показывают, что за 2023 год около 70% всех поставок редкоземельных элементов пришлись на Китай и 90% из них перерабатываются здесь. Таким образом Китай фактически является монополистом в этой отрасли.