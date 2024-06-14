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С-500 в Крыму: в Воздушных силах Украины рассказали детали об очередной вундерваффе РФ

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  • 14.06.2024, 10:43
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С-500 в Крыму: в Воздушных силах Украины рассказали детали об очередной вундерваффе РФ

В частности, призвали дождаться результатов С-500 в боевой работе.

Спикер Воздушных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона прокомментировал недавнее заявление главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова о том, что РФ переместила в Крым свои новейшие комплексы ПВО С-500.

- В общем, об этом комплексе известно немного из публичных источников, поскольку враг использовал системы именно С-300 и С-400. Мы видели, как достаточно успешно могут бороться Силы обороны с этими комплексами. По их информации (РФ), С-500 значительно превышает показатели С-400, может работать в спарке с другими комплексами, сочетаться с теми же С-300 или С-400, - сказал Евлаш.

Он также добавил, что по данным российской стороны, их комплексы С-500 способны работать на значительно большей дистанции и на больших высотах.

- Впрочем, в боевой работе мы его пока не видим, поэтому давайте дождемся. Поскольку мы знаем, что российская пропагандистская машина, она уже привыкла завышать показатели. Поэтому давайте дождемся и увидим, на что они способны, - пояснил Евлаш.

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