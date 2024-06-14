Медведев удивил новой дикой идеей 9 14.06.2024, 11:11

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Зампред Совбеза РФ будет добиваться от Запада компенсаций для бывших колоний.

Россия намерена создать «антинеоколониальное» движение «За свободу наций!» и добиваться от Запада компенсаций для бывших колоний. Об этом в статье «Время метрополий истекло» в «Российской газете» написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, учреждение «антиколониального Нюрнберга» будет важным шагом к утрате «Глобальным Севером» доминирующих позиций и формированию многополярного и справедливого мироустройства.

«Придется «золотому миллиарду» поскрести по сусекам, дабы расплатиться за прегрешения прошлого», — подчеркнул Медведев.

При этом он отметил, что выплата компенсаций пострадавшим от неоколониальных практик государствам должна будет производиться на основании «четких, юридически выверенных и обоснованных доказательств». Поэтому потребуется «ясная правовая оценка» деятельности бывших колониальных держав.

Этим и займется движение «За свободу наций!». Оно будет изучать «преступления колониализма, не имеющие срока давности», а также в сотрудничестве с БРИКС и ШОС начнет реализовывать «антинеоколониальные» инициативы, в том числе станет добиваться реформы Международного валютного фонда и Всемирного банка, рассказал Медведев.

Также, по его словам, движение объединит усилия стран «Глобального Юга» для того, чтобы добиться подлинной независимости «территорий», которые до сих пор управляются Великобританией, США, Францией и Новой Зеландией. Это необходимо для решения «одного застарелого, но очень острого вопроса — завершения начатого в ХХ веке процесса деколонизации», подчеркнул Медведев.

«В июне во Владивостоке мы сделаем еще один шаг навстречу новому справедливому миру — проведем учредительное заседание Постоянного комитета антинеоколониального Движения «За свободу наций!», обсудим практические пути реализации совместных инициатив для обретения нашим миром справедливого будущего», — заключил Медведев.