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Еще один шаг к изоляции россиян

  • Telegram-канал «Вольнодумец»
  • 14.06.2024, 11:15
  • 1,882
Еще один шаг к изоляции россиян

Имеется, правда одна загвоздка.

У Путина решили, что много информации, существенно отличающейся от кремлевской неправды, жители России получают из разговоров по телефону с родственниками и знакомыми из-за рубежа. Поэтому в России на законодательном уровне хотят по умолчанию заблокировать звонки из-за границы.

Это же касается и жителей оккупированных территорий. Но с ними и так все под контролем. Они входят в единую замкнутую цепь, где все входящие и исходящие звонки проходят через действующую систему контроля специалистами ФСБ. Очевидно, данная система нарушений прав человека дала положительные для оккупантов результаты и теперь ее решили внедрить по всей России. Но как всегда в России, это правонарушение хотят припудрить «заботой о безопасности граждан». В частности, объявить эти меры под видом «усиления борьбы с телефонными мошенниками и спамом».

«Роскомнадзор» уже разрабатывает возможность блокировки звонков из-за границы по умолчанию для защиты абонентов. А под «заграницей», в первую очередь, понимают коварную Украину и «наступающий» на Россию Запад.

Имеется, правда одна загвоздка, как с правами человека, так и «ответственностью операторов в ходе реализации мер по усилению безопасности их клиентов». Сейчас как раз «Роскомнадзор» прорабатывает с операторами связи нормативно-правовые аспекты их ответственности.

Тут либо всех операторов нужно перевербовать, либо у всех операторов посадить фсбешников. И то, и другое для тоталитарного путинского режима вообще не проблема. Россия же вообще отказалась от соблюдения и выполнения международного права. Поэтому итог «заботы» путинистов «о безопасности граждан» прогнозируем – дальнейшая изоляция населения от правдивой информации и вообще от цивилизованного мира.

Telegram-канал «Вольнодумец»

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