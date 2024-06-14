Какая коробка передач в авто лучше и почему? 1 14.06.2024, 11:26

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Эксперты сравнили механику, автомат, робота и вариатор.

Все существующие автомобили легко разделить на две группы: две педали и три. При этом лишняя педаль говорит о том, что работы у водителя больше чуть ли не вдвое. Но у каждого вида трансмиссии есть свои плюсы и минусы.

О том, чем отличаются по видам коробок передач, говорится в материале РБК-Украина.

Конечно, автоматическая трансмиссия сама по себе удобнее обычной – так называемой механической. Но если заглянуть немного глубже в суть вопроса, можно увидеть, что некоторые виды автоматов настолько специфичны, что опытные водители предпочитают вместо них выбирать механику. Рассмотрим все варианты.

Какие бывают коробки-автоматы

Классический гидроавтомат (это его обычно называют АКП), робот обычный (роботизированная механика), преселективный робот (тот что с двумя сцеплениями), вариатор (он же CVT) – такие типы автоматических трансмиссий предлагаются сегодня на легковых машинах. Коробки очень разные, в некоторых случаях имеют принципиальные отличия, но все они свою функцию выполняют – переключают передачи без прямого участия водителя. Но на деле водитель – да и пассажиры – часто ощущают разницу, вызванную разной конструкцией автоматов. Она – в процессе переключения, точнее, в его плавности и адекватности условиям. Еще один аспект отличий – надежность коробки, с которой у некоторых конструкций немалые проблемы.

Механика

Необходимые шестерни в таковой коробке переключает сам шофер, передвигая рычаг в салоне. Вторая часть механической трансмиссии – сцепление, управляемое педалью. Любое перемещение рычага коробки водитель сопровождает нажатием педали, да еще при определенном положении акселератора. Поэтому каждая смена передачи даже у опытного водителя требует определенного внимания, а трогание с места – это вообще своеобразный ритуал. Плюс механики в долговечности, низкой цене и простоте ремонта. Такую трансмиссию следует выбирать тому, кто имеет ограниченный бюджет на сам автомобиль и на его дальнейшее содержание.

Классический автомат

Классическая АКП с достаточно сложной гидромеханической начинкой требует от водителя только выбора направления движения – вперед или назад, а трогание и дальнейшее изменение ступеней осуществляет автоматика. Несмотря на сложность конструкции, эти АКП хорошо отработаны в производстве и являются надежными и долговечными. Такая коробка работает наиболее мягко, комфортно и предсказуемо для водителя. Недостатки существенны, хотя последними поколениями они немного нивелировались: гидромеханика дорога, повышает расход горючего и ухудшает динамику. В настоящее время применяется не так часто, в первую очередь на машинах высокого класса, так как стали доступны более выгодные автопроизводителям типы автоматических коробок. Потребители, у которых достаточно средств, ищут машину именно с классическим автоматом.

Коробки-работы

В этой группе одновременно присутствуют и самые дешевые и дорогие виды коробок-автоматов. Самый простой из всех автоматов вариант – обычная механическая коробка со сцеплением, к которым приспособлены электроприводы. Которые по команде электроники давят на сцепление и переключают шестерни в коробке. Такая коробка – наименее комфортная, при переключениях машина часто дергается, а то и путается в передачах. Плюсы – обычный робот дешев и не повышает расход топлива. Это вариант для тех, кто во что бы то ни стало хочет иметь автомат, но имеет при этом ограниченные финансы.

Самый совершенный тип автоматических коробок – так называемые преселективные – тоже фактически работы. Это трансмиссии типов DSG, PDK, SMG, EDC, в них по существу в одном корпусе помещены две механические коробки и два сцепления. Здесь тоже всем управляют сервоприводы, но за счет отдельного сцепления для каждой коробки переключение происходит мгновенно. Благодаря этому машина ускоряется очень динамично и без рывков, не повышая при этом аппетита двигателя. Немаловажный недостаток: такие автоматы часто не надежны, а также дороги сами по себе и в ремонте. Выбирают DSG, PDK и аналоги других марок поклонники динамичной езды, не ограниченные при этом в средствах.

Вариаторы

Изменение передаточного числа в таких трансмиссиях происходит бесступенчато, потому что вместо главных шестерен здесь работает пара раздвижных шкивов, соединенных особым металлическим прядем. По команде электроники шкивы изменяют свои диаметры, изменяя при этом передаточное число. Все происходит плавно, то есть очень комфортно. CVT как правило дешевле гидромеханики и преселективного робота, расход топлива с ним скромный. Минусы принципиальны – такая трансмиссия требовательна к режиму эксплуатации и в целом не очень долговечна, тем более если она используется в основном в пробках, на бездорожье или для скоростной езды. Новую машину с вариатором можно покупать, подержанную – с пониманием того, что скоро придется понести немалые затраты на большой ремонт.

Кратко

Если с механикой все понятно, то с выбором автоматов много сложностей. К сожалению, очень часто выбор определенного типа автоматической коробки привязан к конкретным моделям. То есть вам придется сначала определиться, что для вас на первом месте – тип автомата или конкретная модель автомобиля. Также отметим, что когда машина покупается новой и не на всю жизнь, избегать стоит только некомфортных в работе обычных роботов. Остальные трансмиссии с точки зрения рядового пользователя воспринимаются на ходу более или менее одинаково – хотя перед покупкой по возможности лучше пройти тест-драйвы в дилерских центрах.