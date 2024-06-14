Трамп рассказал, что подтолкнуло Путина напасть на Украину 14.06.2024, 11:31

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Дональд Трамп

Фото: AP

И снова пообещал остановить войну.

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал о встрече с бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым, который призывал его помочь остановить войну в Украине, за время которой, по словам Трампа, погибло уже 500 тысяч солдат — украинских и российских. Он также высказался о том, что если бы Хиллари Клинтон обошла его на выборах в 2017 году, США бы вели ядерную войну с Северной Кореей. Видео опубликовано на YouTube-канале Impaulsive.

45-го президента США спросили о том, что он думает о разрешении США наносить ограниченные удары по РФ американским оружием, после которого РФ направила корабли к берегам Кубы.

Бывший президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что войны в Украине никогда бы не было, если бы он находился у власти в США.

«Так много мертвых людей, только солдат — полмиллиона солдат из обеих стран. Но столько много погибших, столько городов, сел, домов. Прекрасную культуру просто стирают», — сказал Трамп.

По его словам, войны не было в его бытность президентом, и она бы не случилась, потому что он «очень хорошо ладит с Путиным».

«У меня хорошие отношения с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, но этого бы не произошло, не было бы и 7 октября (атака боевиков ХАМАС на Израиль — ред.), не было бы и инфляции, и того выхода из Афганистана. Мы бы вышли из Афганистана с достоинством, сильными. Думаю, что это был самый позорный день в истории нашей страны», — отметил Трамп.

По его словам, то, как войска США выходили из Афганистана, подтолкнуло президент РФ Владимира Путина к полномасштабному вторжению в Украину.

«То, что произошло в Афганистане… думаю, когда Путин об этом узнал, то сказал: «Ну, хорошо, давайте начнем". Знаете, кто еще за этим наблюдал — китайский президент Си. Теперь у него есть виды на Тайвань, он пускает слюну. И там что-то может случиться. Мы потеряли уважение, над нами смеются во всем мире. Четыре года назад этого не было», — добавил он.