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Из Беларуси в Болгарию вновь запускают автобусные туры

  • 14.06.2024, 11:33
Из Беларуси в Болгарию вновь запускают автобусные туры

Во сколько обойдется поездка?

Из Беларуси в Болгарию запускают автобусные туры. Под поездку турфирмы открывают своим клиентам шенгенские визы, сообщает Республиканский союз туроператоров (РСТО).

Автобусный маршрут в Болгарию идет через Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию.

Туроператоры отмечают, что 10-дневный отдых на море в Болгарии с проездом автобусом из Минска стоит в турфирмах от 335 евро за размещение, проживание и экскурсионное обслуживание плюс 225 евро за транспортный пакет.

Под поездку туристические компании открывают для своих клиентов шенген-визы. Срок оформления визы — 14 календарных дней.

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