Белорусские ученые разработали технологию консервации хлеба в спирте 1 14.06.2024, 11:47

Зачем?

Белорусские ученые разработали и внедрили технологию консервирования хлеба посредством его упаковки в спирте. Об этом БелТА рассказал замгенерального директора по научной и инновационной работе НПЦ НАН Беларуси по продовольствию Дмитрий Зайченко.

Сейчас работают над технологией дополнительной стерилизации хлеба, которая также должна работать на продление сроков его хранения.

«Обычно срок хранения хлеба составляет порядка четырех суток, а наш метод увеличивает этот период в три и более раз», - отметил специалист.