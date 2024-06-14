День успеха 2 Владимир Фесенко

14.06.2024, 11:55

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Владимир Фесенко

Такого в истории современной независимой Украины ранее не было.

Главный источник позитивных новостей — саммит Большой семерки, в котором участвует и президент Украины Владимир Зеленский. На полях этого саммита он подписал соглашения по безопасности с лидерами США и Японией. Таким образом у Украины сейчас есть соглашения по безопасности со всеми странами G-7, а в целом — с 16 странами.

Еще одна важная новость с этого саммита: премьер Италии Джорджия Мелони заявила, что лидеры G7 достигли согласия о предоставлении Украине около $50 млрд финансовой поддержки за счет замороженных российских активов. Это очень важно для обеспечения финансовой стабильности нашей страны на следующий год. И это еще один весомый шаг по использованию российских активов для поддержки Украины.

Члены Североатлантического Альянса 13 июня приняли «оперативный план расширения поддержки Украины», предусматривающий большую роль НАТО в поставках оружия и обучении украинских военных. Одобренный НАТО план в частности предусматривает, что в будущем Альянс возьмет на себя международную координацию поставок оружия и тренировок для украинских Вооруженных Сил.

Также 13 июня стало известно, что проект итогового коммюнике Саммита мира в Швейцарии отредактировали соответственно украинской позиции.

Однозначно можно сказать, что 13 июня стало днем успехов украинской дипломатии.

Отдельно остановлюсь на соглашениях по безопасности с нашими международными партнерами. Дело в том, что некоторые «злые языки» уже пытаются принизить значение этих соглашений. Мол, это не полноценный международный договор, который ратифицируется парламентами стран-подписантов, а какая-то «бумажка», которая ничего не стоит, и это соглашение можно в любой момент отменить.

Да, это не международный договор, который надо ратифицировать. Источники из дипломатических кругов говорят, что это было условием США, которое отражало нынешние внутриполитические сложности в Соединенных Штатах. И Белый дом не хотел рисковать.

Однако соглашения по безопасности, которые подписываются с нашими международными партнерами, являются конкретными, очень содержательными обязательствами, которые политико-юридически оформлены и публично подтверждены. Никаких таких соглашений в истории современной независимой Украины ранее не было. Это не «меморандум» (то есть «памятная записка») с абстрактными обещаниями. Речь идет о конкретных формах помощи Украине сроком на 10 лет: о поставках оружия (в том числе и конкретных видов оружия) и боеприпасов, о содействии нашему оборонному производству, об экономической помощи нашей стране (в некоторых соглашениях с конкретными цифрами ежегодной помощи), содействии реформам в Украине, сотрудничестве в сфере безопасности в различных сферах — от взаимодействия спецслужб и обучения наших военных до совместных действий в сфере кибербезопасности и противодействия информационным диверсиям. В этих соглашениях также прописан механизм координации действий и реагирования в случае нового нападения российского агрессора. В целом ряде таких соглашений, в том числе и в соглашении с США, прописана норма о поддержке стремления Украины по вступлению в НАТО.

Может ли, например, следующий президент США отменить это Соглашение? Да, юридически он это может сделать. Трамп, когда стал президентом США, отменил целый ряд соглашений, подписанных его предшественником. Но он обещал отменить конкретные соглашения еще во время президентских выборов 2016 года. Тем не менее такие действия Трампа в значительной степени подорвали международную репутацию США.

Относительно поддержки Украины и в США и в большинстве западных стран существует межпартийный консенсус. Поэтому, хотя потенциальный риск отмены таких соглашений теоретически существует, на практике на данный момент он представляется маловероятным. В конце концов надо помнить, что отменяют (или приостанавливают) и двусторонние договоры, которые ратифицируются парламентами. Просто процедура их отмены является немного более сложной и длительной. И примеров такой отмены мы знаем немало. Как есть и досадные примеры, когда договоры о взаимной (коллективной) военной помощи де-факто не выполнялись. Абсолютных гарантий, к сожалению, не бывает, в том числе и в международном праве.

Для нас принципиально важно, что наши международные партнеры публично берут на себя политические и юридические обязательства продолжать ту помощь, которую они нам предоставляют уже сейчас, на период 10 лет, независимо от того, когда закончится война с Россией. Таким образом вокруг Украины формируется партнерская коалиция, которая будет способствовать нашему сопротивлению нынешнему российскому нашествию, и в перспективе может быть фактором сдерживания России от нового нападения на Украину.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»