Владельцы китайских авто в Беларуси столкнулись с проблемами 4 14.06.2024, 11:58

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Как раньше взламывали телефоны Android, так теперь взламывают машины.

Мастер-аккаунты и русификация ПО управления — с такими проблемами сталкиваются белорусы, купившие китайский автомобиль.

Об этом в комментарии Office Life рассказал директор одной из автомобильных компаний Алексей Власов.

По словам эксперта, самые большие проблемы сохраняются с обновлением русифицированного ПО машины. Часто автомобилям требуется перепрошивка ПО. А это сложные вопросы, с которыми справляются от силы три компании на всю страну.

Часто покупатели автомобилей по незнанию обновляют ПО на свой страх и риск. И тут владельцы сталкиваются с проблемами: как раньше телефоны Android взламывали, так теперь взламывают машины. Потому что для того, чтобы автомобиль полноценно служил, в нем должны быть только официальные продукты и части. А с этим проблемы. Официальное оборудование не так просто получить и доставить, рассказывает эксперт.

— Клиент, как правило, хочет быть уверен, что машина русифицирована и есть гарантии поддержки. И здесь многое зависит от модели. Есть те, у которых по умолчанию английское программное обеспечение, — говорит Алексей Власов.

Он объясняет, что когда речь идет о сервисе, то все запчасти, как правило, в наличии. На рынке запчастей много поставщиков, агрегаторов. Однако они не всегда успевают оперативно подвозить необходимое.

Дилерам приходится адаптироваться под привоз запчастей. Например, в прошлом году была проблема с шинами. Сейчас сталкиваются с проблемами с кузовами и кузовными деталями.