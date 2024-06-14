закрыть
14 июня 2024, пятница, 13:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Владельцы китайских авто в Беларуси столкнулись с проблемами

4
  • 14.06.2024, 11:58
  • 7,294
Владельцы китайских авто в Беларуси столкнулись с проблемами

Как раньше взламывали телефоны Android, так теперь взламывают машины.

Мастер-аккаунты и русификация ПО управления — с такими проблемами сталкиваются белорусы, купившие китайский автомобиль.

Об этом в комментарии Office Life рассказал директор одной из автомобильных компаний Алексей Власов.

По словам эксперта, самые большие проблемы сохраняются с обновлением русифицированного ПО машины. Часто автомобилям требуется перепрошивка ПО. А это сложные вопросы, с которыми справляются от силы три компании на всю страну.

Часто покупатели автомобилей по незнанию обновляют ПО на свой страх и риск. И тут владельцы сталкиваются с проблемами: как раньше телефоны Android взламывали, так теперь взламывают машины. Потому что для того, чтобы автомобиль полноценно служил, в нем должны быть только официальные продукты и части. А с этим проблемы. Официальное оборудование не так просто получить и доставить, рассказывает эксперт.

— Клиент, как правило, хочет быть уверен, что машина русифицирована и есть гарантии поддержки. И здесь многое зависит от модели. Есть те, у которых по умолчанию английское программное обеспечение, — говорит Алексей Власов.

Он объясняет, что когда речь идет о сервисе, то все запчасти, как правило, в наличии. На рынке запчастей много поставщиков, агрегаторов. Однако они не всегда успевают оперативно подвозить необходимое.

Дилерам приходится адаптироваться под привоз запчастей. Например, в прошлом году была проблема с шинами. Сейчас сталкиваются с проблемами с кузовами и кузовными деталями.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип
Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко