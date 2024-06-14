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Дания первой из стран НАТО будет инвестировать в производство оружия в Украине

  • 14.06.2024, 12:02
  • 1,264
Дания первой из стран НАТО будет инвестировать в производство оружия в Украине

Подписан меморандум.

Дания будет инвестировать в производство украинского оружия. Это первая страна НАТО, которая сделает инвестиции.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Telegram.

В рамках 23 заседания Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречи с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном и министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен.

Дания и Украина подписали меморандум о закупке вооружения и техники у украинских производителей.

«Это большой шаг, поскольку Дания стала первой иностранной страной НАТО, которая будет инвестировать свои средства в производство вооружения на территории Украины», - заявил Умеров.

Также Нидерланды согласовали намерения сотрудничества между Украиной и Нидерландами для поддержки украинского оборонно-промышленного комплекса.

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