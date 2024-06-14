Под Житковичами легковушка влетела в лося 5 14.06.2024, 12:09

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иллюстративное фото

Пассажирка и ее 6-летняя дочь в реанимации.

Два человека получили серьезные травмы в аварии, которая произошла 13 июня в Житковичском районе.

Как сообщили в областной ГАИ, около 22.20 25-летний водитель Opel ехал по трассе М10 граница РФ — Гомель — Кобрин со стороны Микашевичей в направлении Житковичей. На 294-м километре дороги в зоне действия знака «Дикие животные» он сбил внезапно выбежавшего на проезжую часть лося.

В результате ДТП 34-летняя пассажирка авто и ее 6-летняя дочь получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в реанимационное отделение больницы. Животное пало.