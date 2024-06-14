закрыть
14 июня 2024, пятница, 13:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Житковичами легковушка влетела в лося

5
  • 14.06.2024, 12:09
  • 3,722
Под Житковичами легковушка влетела в лося
иллюстративное фото

Пассажирка и ее 6-летняя дочь в реанимации.

Два человека получили серьезные травмы в аварии, которая произошла 13 июня в Житковичском районе.

Как сообщили в областной ГАИ, около 22.20 25-летний водитель Opel ехал по трассе М10 граница РФ — Гомель — Кобрин со стороны Микашевичей в направлении Житковичей. На 294-м километре дороги в зоне действия знака «Дикие животные» он сбил внезапно выбежавшего на проезжую часть лося.

В результате ДТП 34-летняя пассажирка авто и ее 6-летняя дочь получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в реанимационное отделение больницы. Животное пало.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип
Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко