Четыре российских самолета нарушили границу Финляндии 16 14.06.2024, 12:11

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иллюстративное фото

В авиагруппу входили два бомбардировщика и два истребителя.

Пограничная охрана Финляндии опубликовала дополнительную информацию о расследовании инцидента, связанного с нарушением границы страны российской авиацией.

Он произошел 10 июня в морской зоне Ловииса.

Первоначально сообщалось о том, что граница была нарушена одним самолетом. Однако сегодня финские пограничники заявили, что есть основания подозревать, что граница была пересечена еще тремя воздушными судами.

«Предполагается, что нарушение территории было совершено подразделением из четырех самолетов, в которую входили два бомбардировщика и два истребителя. В самом глубоком случае территориальное нарушение распространилось на финскую сторону на 2,5 км», — заявили в финской службе.

Расследование продолжается. О его итогах будет сообщено дополнительно.

Какие именно самолеты нарушили границу не уточняется.