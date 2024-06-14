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Армения примет участие в саммите по Украине в Швейцарии

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  • 14.06.2024, 12:43
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Армения примет участие в саммите по Украине в Швейцарии

Ранее Ереван не заявлял о своем намерении участвовать в мероприятии.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 15 июня отправится в Швейцарию, где примет участие в саммите мира по Украине. Об этом сообщает портал «Новости Армении» со ссылкой на офис Совета безопасности Армении.

«Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 15 июня с рабочим визитом отправится в Кантон Нидвальден Швейцарской Конфедерации, где примет участие в саммите мире по Украине», — говорится в сообщении.

После этого секретарь Совета безопасности Армении отправится во Францию, где у него запланированы рабочие встречи.

Участие в мирном саммите по Украине в Швейцарии, который пройдет 15−16 июня, подтвердили почти 90 стран. Отказались ехать на конференцию Камбоджа, Китай, Саудовская Аравия, Мексика и Никарагуа. Беларусь и Россию не приглашали.

Ранее Армения не заявляла о своем намерении участвовать в мероприятии.

Напомним, премьер Армении Никол Пашинян допустил выход Армении из ОДКБ. Он также заявил, что как минимум две страны-участницы ОДКБ участвовали в подготовке войны против Армении. Одна из этих стран — Беларусь. Он отметил, что по части ОДКБ позиция официального Еревана не изменится до тех пор, пока Беларусь не выйдет из ОДКБ или не принесет такие извинения, которые будут приемлемы для армянского народа.

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