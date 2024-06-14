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Какой будет погода в выходные

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  • 14.06.2024, 14:04
  • 1,462
Какой будет погода в выходные

Прогноз на 15-17 июня.

15 июня погодные условия в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь по востоку и юго-востоку республики скажется влияние атмосферных фронтов. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь по востоку и юго-востоку республики пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы.

Ночью и утром местами по стране будет сгущаться слабый туман. Ветер северный, северо-восточный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, по юго-востоку республики до +15°С, максимальная днем +19..+25°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

16 июня ночью погодные условия в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние атмосферных фронтов от циклона, смещающегося с Черного моря на северо-восток Украины. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах по юго-востоку, днем на большей части территории страны пройдут дожди, днем местами по Гомельской области ожидаются сильные дожди.

Ночью и утром в отдельных районах республики будет сгущаться слабый туман. Днем местами прогремят грозы. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, по юго-востоку страны до +15°С, максимальная днем +18..+25°С.

17 июня республика останется под влиянием атмосферных фронтов от циклона, центр которого сместится на Смоленскую область России. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут дожди, местами ожидаются сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы.

Ночью и утром местами по стране будет сгущаться слабый туман. Ветер северо-западный, северный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днем +18..+25°С.

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