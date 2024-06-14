СМИ: ВСУ способны удвоить потери войск РФ благодаря польскому оружию 1 14.06.2024, 14:20

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Речь идет о новой разработке.

Украинской армии нужны установки дистанционного минирования, чтобы увеличить потери оккупантов во время штурмов позиций защитников. Об этом сообщает Defense Express.

Директор информационно-консалтингового агентства Сергей Згурец пообщался с украинским военным Андреем «Север» Шишуком. Боец сказал, что на фронте крайне необходимы системы дистанционного минирования. По словам военного получается, что Силы обороны имеют определенные средства для минирования на расстоянии, но речь идет скорее об импровизированном использовании дронов в роли минных заградителей или специальных боеприпасов RAAM.

Однако такие средства не дают нужной плотности, когда надо «прореживать» колонны оккупантов. У россиян такие установки есть, в частности «Земледелие» и специальные боеприпасы для «Урагана» и «Торнадо». Поэтому в издании считают, что Украине нужны такие же установки. Однако на Западе установки дистанционного минирования не очень распространены, но есть Польша со своим Baobab-K.

Разработка Baobab-K была завершена в феврале 2022 года силами Huta Stalowa Wola. Основные характеристики машины публично известны, есть шесть пусковых на 20 стволов каждый. В каждый ствол помещается 5 мин. Поэтому полная зарядка Baobab-K может составлять до 600 мин, а для зарядки надо 30 минут, а чтобы отстрелять все — 22 минуты.

Характеристики машины позволят создать плотное минное поле глубиной 30-90 метров шириной в 1800 метров. Для работы Baobab-K нужно всего два члена экипажа, а вся работа может происходить в автоматическом режиме. Единственная проблема с установками — их отсутствие. Первая партия из 24 машин должна поступить в польскую армию только в 2026-2028 годах. Пока же Украина может просить более старые машины по типу ISM Kroton или Kalina.