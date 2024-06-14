Лукашенко пожаловался, как ему не везет 10 14.06.2024, 14:23

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Опереться не на кого.

На совещании с правительством 14 июня большую часть своего времени Александр Лукашенко посвятил коррупции. Он рассказал о задержаниях среди топ-чиновников.

Он упомянул дело своего бывшего помощника — инспектора по Витебской области, экс-министра сельского хозяйства и продовольствия Игоря Брыло:

— Не буду напоминать и повторять. Привлечены (в рамках уголовного дела. — Прим. ред.) три десятка человек. Не смешно!

Еще одно дело — в отношении первого заместителя управляющего делами Александра Лукашенко Дмитрия Рыбко, которого он охарактеризовал как «взяточник — клейма ставить негде».

Напомним, Игоря Брыло сняли с должности «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе». Документ был подписан 27 ноября прошлого года.