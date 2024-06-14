Подряд, батяня Сергей Романов, planeta.press

14.06.2024, 14:29

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Теперь юань — кушайте.

Российская экономика – это даже не колос на глиняных ногах. Это надутый слабоумный индюк, обвешанный побрякушками, которыми когда-то расплатились за нефтедоллары.

И ладно, положили гражданскую экономику. Вроде как, перестроились на военные рельсы. Это при том, что, по версии госпропаганды, войну не ведут. Но краткосрочный рост экономики военного времени стал предметом для гордости министров профильного блока и говорящих голов и головешек из телевизора и прочих дезинформационных утюгов. Это – пшик. Как и перспективы «дедолларизации». На слове извините, но это – путинская лексика. А ранее о таком мечтал незабвенный сын юриста Жириновский. Вот только Вольфович умер, а доллары и евро живут и здравствуют, провоцируя очереди у обменников после очередной поломки Мосбиржи. Теперь юань, как сказали в Центробанке. Кушайте.

Вот вам и экономический «бум», который закопает деловую активность на долгие годы. Как раз те самые три вида лжи: маленькая, большая и статистика. Тот самый суслик из ДМБ. Ты экономический рост не видишь, а он есть! Ну ладно, пенсионеры беднеют, это уже и Росстат не замарафетит.

А тут еще и врунишку Шойгу убрали, который устилал елеем путинские уши рассказами о «победах» на фронте. А как пел, как пел!

Остается только прибегать к другим способам воздействия на массы. Какая там у нас самая доступная форма искусства? Есть же музыка, или что там исполняют песняры из любимой группы Путина – «Любэ». Их фронтмен Николай Расторгуев после отхода от баллад о подмосковных гопниках сосредоточился на профессиональном «патриотизме». Это раньше был «Атас» под примитивные ритмы из синтезатора. Но уже тогда Расторгуев исполнял свои гоп-блюзы в милитари-кителе. Что только добавляло комичности образу. Ну какое там «Не валяй дурака, Америка!» от персонажа, который, как будто бы, выпрыгнул из мультсериала «Элвин и бурундуки»!

Тот еще вояка на пару с вышеупомянутым Шойгу.

Дальше пошли песни о «комбате-батяне» и о том, что пора бы выпить за десант и за спецназ. За это хорошо кормят, как минимум, их исполнителя. Буквально. Да и автор песен «Любэ» с такой знакомой Путину фамилией – Матвиенко. Только не Валентина, которая, как известно, дурная тетка, стерва она.

Это еще Шаман по сцене в наколенниках не наползался. Но худые типажи в костюмах протонацистов тоже должны служить Отечеству.

Раньше скакал «есаул» Газманов, но хватит с него физической активности. Человеку уже за 70, своих песен наворовал достаточно, как и «освоенных» средств налогоплательщиков за «патриотические» фестивали и прочие прожекты. То есть, нас с вами.

А Расторгуев спокойно себе жил в Германии, пока не попал под западные санкции за поддержку войны. Тяжела ноша любимого певца Путина. Но соратники по гопнической молодости не поймут. Пора возвращаться. А там и транш на 80 миллионов рублей прилетел. Семейный подряд, свое радио «Гордость» с блэкджеком и цыгановыми. Ставь себе всякую чушь в ротацию и откармливай ряху на казенные деньги. Информационные технологии сворачиваются, а старый добрый ФМ-диапазон из России никуда не денется.

Хорошо поживет Коля на Родине. Остальным россиянам – «Гордость» вместо денег.

Сергей Романов, planeta.press