Санкции серьезно ударили по Мозырскому НПЗ 2 14.06.2024, 14:30

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Завод остался без лицензированного оборудования.

Развитие Мозырского НПЗ на рынке нефтехимии серьезно сдерживают западные санкции, из-за которых сложно находить лицензиаров оборудования и техпроцессов. Об этом рассказал заместитель директора дирекции по реконструкции и развитию ОАО «Мозырский НПЗ» Антон Гугалинский на конференции «Мозырь PRO», пишет officelife.media.

По его словам, «в сложившейся геополитической ситуации» очень выросли сроки изготовления оборудования, сказывается ограниченность направлений экспорта и нестабильность на внешних рынках. Предприятие вынуждено нести дополнительные логистические затраты, работая на удаленных премиальных рынках.