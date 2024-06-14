закрыть
14 июня 2024, пятница, 15:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Санкции серьезно ударили по Мозырскому НПЗ

2
  • 14.06.2024, 14:30
  • 3,524
Санкции серьезно ударили по Мозырскому НПЗ

Завод остался без лицензированного оборудования.

Развитие Мозырского НПЗ на рынке нефтехимии серьезно сдерживают западные санкции, из-за которых сложно находить лицензиаров оборудования и техпроцессов. Об этом рассказал заместитель директора дирекции по реконструкции и развитию ОАО «Мозырский НПЗ» Антон Гугалинский на конференции «Мозырь PRO», пишет officelife.media.

По его словам, «в сложившейся геополитической ситуации» очень выросли сроки изготовления оборудования, сказывается ограниченность направлений экспорта и нестабильность на внешних рынках. Предприятие вынуждено нести дополнительные логистические затраты, работая на удаленных премиальных рынках.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип
Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко