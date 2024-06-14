Ученые более века смотрели на древнее существо вверх тормашками 14.06.2024, 14:40

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Этот факт меняет все.

На Земле обитают миллиарды различных животных: некоторые из них знакомы ученым, другие — нет, а третьи способны поставить исследователей в тупик. Например, небольшое примитивное хордовое животное пикайя (Pikaia gracilens), пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

Этот вид известен науке с 1910 года, но теперь оказалось, что более сотни лет ученые смотрели на него перевернутым. Первые окаменелости этого древнего животного были обнаружены в пластах окаменелостей Берджес-Шейл в канадском национальном парке Йохо американским палеонтологом Чарльзом Уолкоттом.

Считается, что эти лентообразные существа длиной в среднем около 4 сантиметров появились на планете в кембрийском периоде, более 500 миллионов лет назад во время самого большого всплеска эволюции в истории Земли.

Было непонятно, чем именно была пикайя, а потому Уолкотт классифицировал животное как морского червя или полхету, но даже он не был до конца уверен в этом. С тех пор ученые десятилетиями спорили о том, к какому виду следует отнести это древнее морское существо, в том числе является ли оно предком позвоночных.

В новом исследовании палеонтолог Якоб Винтер с коллегами предположили, что все это время ученые заблуждались. Команда считает, что более сотни лет ученые буквально смотрела на существо неправильно, перевернув "с ног на голову".

Ранее считалось, что пикайя имела стержнеобразную структуру, названную "спинным органом", идущую вдоль того, что считалось спиной животного. Однако по словам Винтера, фото с высоким разрешением показали наличие осадка морского дна внутри этого органа. По словам команды, эта находка является доказательством существования "кишечного канала".

Основываясь на этом предположении, команда перевернула пикайю горизонтально и обнаружили кровеносный сосуд, больше похожий на спинной нерв. По направлению к голове она утолщалась и превращалась в "луковицеобразную" область, похожую на трубчатые структуры, наблюдаемые у современных существ, таких как ланцетники и эмбрионы позвоночных.

Таким образом ученые пришли к выводу, что пикайя не простоя является хордовым животным, но она, так же как и другие хордовые, позвоночные, на самом деле произошла от группы инопланетных существ, называемых ветуликолианами.

Теперь Винтер с коллегами считают, что их открытие перевернет существование пикайи с ног на голову, так как люди являются позвоночными животными, это делает нас потомками этих причудливых животных.