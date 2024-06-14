HIMARS, IRIS-T и бронетехника: Германия выделила крупный пакет помощи Украине

HIMARS, IRIS-T и бронетехника: Германия выделила крупный пакет помощи Украине1
- 14.06.2024, 14:47
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Что в него вошло?
Германия выделила для Украины новый пакет военной помощи. Он включает в себя системы ПВО IRIS-T, реактивные системы залпового огня HIMARS и танки Leopard 1.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии.
Новый пакет помощи включает:
10 танков Leopard 1A1 и боеприпасы к ним;
20 гусеничных машин пехоты Marder и боеприпасы;
зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия IRIS-T SLM;
зенитно-ракетный комплекс малого радиуса IRIS-T SLS;
три реактивных артиллерийских системы HIMARS;
два мостоукладчика BEAVER
две бронированные инженерные машины Dachs;
бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2;
4 машины разминирования Wisent 1 с запасными частями;
16 топливозаправщиков;
Также Германия в новом пакете помощи передаст боеприпасы, стрелковое оружие и 4 млн патронов, средства для разминирования и обезвреживания снарядов, лодки, три системы AMPS для защиты вертолетов, а также IT-оборудования.