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HIMARS, IRIS-T и бронетехника: Германия выделила крупный пакет помощи Украине

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  • 14.06.2024, 14:47
  • 1,036
HIMARS, IRIS-T и бронетехника: Германия выделила крупный пакет помощи Украине

Что в него вошло?

Германия выделила для Украины новый пакет военной помощи. Он включает в себя системы ПВО IRIS-T, реактивные системы залпового огня HIMARS и танки Leopard 1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии.

Новый пакет помощи включает:

10 танков Leopard 1A1 и боеприпасы к ним;

20 гусеничных машин пехоты Marder и боеприпасы;

зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия IRIS-T SLM;

зенитно-ракетный комплекс малого радиуса IRIS-T SLS;

три реактивных артиллерийских системы HIMARS;

два мостоукладчика BEAVER

две бронированные инженерные машины Dachs;

бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2;

4 машины разминирования Wisent 1 с запасными частями;

16 топливозаправщиков;

Также Германия в новом пакете помощи передаст боеприпасы, стрелковое оружие и 4 млн патронов, средства для разминирования и обезвреживания снарядов, лодки, три системы AMPS для защиты вертолетов, а также IT-оборудования.

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