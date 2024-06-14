Водитель потерял на МКАД сумку с документами 14.06.2024, 14:51

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Чем закончилась история?

Вечером 21 мая в промежутке с 19:20 до 19:45 Матвей ехал по внутреннему кольцу МКАД. В районе 33-го километра (съезд на Мазурова) его автомобиль заглох. «Я остановился на мосту и предполагаю, что в этот момент я и обронил черную наплечную сумку, которая лежала слева от водительского кресла», — утверждал водитель. Удивительно, но история закончилась хорошо, отмечает «Онлайнер».

«Дотолкав автомобиль до ближайшей АЗС (А-100) возле съезда на Брикета, я заправился, оплатив топливо с помощь телефона, — рассказывал нам Матвей. — Затем поехал дальше по внутреннему кольцу в сторону Тимирязева. Доехал до места назначения и понял, что сумки при мне уже нет».

Водитель вернулся на место предполагаемой потери и стал прочесывать обочину и прилегающую территорию (за ограждением). Однако поиски не увенчались успехом. Затем Матвей отправился на АЗС и спросил, не находили ли там случайно сумку. Когда и это не помогло, мужчина обратился в милицию.

«В сумке был паспорт на имя Вершинина М. В., кошелек с платежными картами, ВУ, медсправка и документы на автомобиль (Honda Civic), — перечислил содержимое Матвей. — Также внутри находились наушники и аэрозольный ингалятор».

Нашлась пропажа примерно в полутора километрах от места потери. «Когда человек, обнаруживший сумку, звонил в дверь квартиры (узнал по прописке в паспорте), дома никого не было, — поделился продолжением истории парень. — Мужчина хотел просто оставить сумку на скамейке и уехать, но моя мама, которая возвращалась из магазина, заметила ее и сказала, что она принадлежит мне. Нашедший пояснил, что работает в „Зеленстрое“, сумку обнаружил при покосе травы и решил вернуть ее законному владельцу по адресу прописки. Ни имени, ни паспорта у него не спросили, однако по нему видно, что семьянин: приехал с маленьким ребенком и женой».