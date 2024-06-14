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Путин проговорился о переговорах с таинственным посредником

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  • 14.06.2024, 14:52
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Путин проговорился о переговорах с таинственным посредником

Кто это был?

Правитель России Владимир Путин обмолвился, что в начале войны, 5 марта 2022 года, в Москву прилетал посредник Запада для переговоров.

Как заявил Путин на встрече с представителями МИД России таинственный посредник якобы получил поддержку Германии, Франции и США. Он спросил, почему российская армия оккупирует южные регионы Украины, утверждая при этом, что «помогает Донбассу».

«Мы сказали, что не исключаем суверенитета Украины за этими областями, если у России останется сухопутная дорога в Крым», - заявил Путин.

По версии Путина, посредник озвучил эти условия в Киеве, но Украина их якобы отвергла. Имени загадочного визитера диктатор не назвал.

Однако на сайте Кремля 5 марта 2022 года отчитывались о визите бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Отмечалось, что Путин с визитером обсуждать «различные аспекты ситуацию в Украине».

Как пишет «РИА-Новости», заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев подтвердил, что Беннет и является тем тайным посредником, о котором упомянул Путин.

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